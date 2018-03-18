На Кубани закрылись избирательные участки

По предварительным данным, явка рекордная за 10 лет.

Завершилось голосование на выборах президента. Начался подсчет голосов. Избирательные участки в крае были открыты до 20:00.

Явка избирателей в Краснодарском крае к 18:00 превысила 64%, в выборах президента на Кубани к этому времени приняли участие почти 2 млн 615 тыс. человек.

Для проведения выборов главы государства работал 2791 избирательный участок.

После завершения голосования в Краснодаре для горожан начался концерт — на Пушкинской площади в 20:00 стартовал праздник, посвященный годовщине присоединения Крыма.

Все новости по теме:

Выборы президента России

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник