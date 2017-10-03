На Кубани заморозки пришли раньше срока

Они начались на 20 дней раньше обычного. В некоторых районах температура упала до -3 °С. Спасатели объявили экстренное предупреждение.

Однако по прогнозам синоптиков, теплые куртки и шапки можно будет вновь отложить.

«Ветер будет стихать. Температура будет расти буквально с 4 октября», — сообщил начальник краевого центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Кубанцы должны быть готовы и к температурным качелям. К 9 октября столбики термометров остановятся на отметке +15 °С, а ночью будут показывать всего +5 °С.

В бархатный сезон заморозков на Кубани не было уже очень давно. В пуховиках жители края встречали осень больше 60 лет назад. Одни из самых холодных дней конца сентября — начала октября выдались в 1952 году. Тогда столбики термометров опустились до -2 °С. Холодная осень была и 1956 году, тогда замерзали не только предгорные районы, но и Краснодар, а вместе с ним — города Черноморского побережья.

Заморозки на Кубани:

18 сентября 1952 года — 2 °C

20 сентября 1956 года — 2 °C

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