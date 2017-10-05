На Кубани запустили акцию #ЯмерзнуВсвоейКвартире

Флешмоб проходит в социальных сетях. Его инициаторами стали активисты ОНФ в преддверии начала отопительного сезона.

Для участия в акции необходимо сфотографировать градусника в квартире, поставить хештег #ЯмерзнуВсвоейКвартире, указать город, улицу, дом и опубликовать в социальных сетях. Можно также отправить сообщение на электронную почту 23region@onf.ru.

«За отопительный период 2016—2017 года в региональное отделение ОНФ Краснодарского края поступило более 40 сигналов из разных муниципальных образований о некачественном отоплении в многоэтажных домах. В этом году, было принято решение о запуске акции, которая позволит оперативно и индивидуально решать каждый сигнал», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Общественники будут ежедневно собирать информацию, опубликованную жителями Краснодарского края в социальных сетях под хештегом #ЯмерзнуВсвоейКвартире. Активисты будут работать во всех муниципалитетах края и будут выезжать по указанным адресам.

Затем раз в неделю будет проводиться фотофиксация состояния заявленной котельной и состояние теплотрасс. Впоследствии все материалы передадут в Жилищную инспекцию.

Мониторинг будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 октября по заявочному принципу начался отопительный сезон.

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