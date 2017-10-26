На Кубани запустили автопоезд ко Дню народного единства

Молодежные делегации муниципальных образований двинулись в путь по региону.

«В преддверии 4 ноября я хочу сказать, что это правильно. Дети встречаются — это венец всей патриотической массовой работы», — сказал руководитель военно-патриотического клуба «Сокол» Приморско-Ахтарска Борис Коннов.

Участников ждут зарядка с чемпионом, работа круглых столов и интерактивных площадок и сдача норм ГТО. Для всех посетителей передвижного праздника подготовлена концертная программа. Пройдет награждение победителей краевых молодежных конкурсов.

Автопоезд 27 октября сделает остановку в Крымском районе, 29 октября — в Тихорецком, 31 октября гостей встретит Апшеронский район, а 2 ноября делегацию примут в Кавказском районе.

Организаторы праздника, министерство образования, науки и молодежной политики края, рассчитывают, что в мероприятиях примут участие не меньше 5 тыс. молодых кубанцев.

О том, какие мероприятия пройдут на Кубани в День народного единства, читайте здесь.

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