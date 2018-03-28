На Кубани запустили горячую линию по вопросам безопасности в ТЦ

Ее открыл департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Жители, у которых есть вопросы или сведения о нарушениях правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, могут звонить по телефону 8(861)253-13-43.

Информация о поступивших обращениях будет передана в соответствующие ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после пожара в ТЦ Кемерова на Кубани начали проверки всех торговых центров. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

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Пожар в ТЦ Кемерова

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