На Кубани запустили одну из самых технологичных молочно-товарных ферм в России

Официальный старт работе современного комплекса в Павловском районе 15 марта дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Работа предприятия позволит увеличить в регионе годовое производство молока на 20 тыс. т. Благодаря уникальным условиям содержания коров там будут получать самые большие надои в России. Ведь уже к 2030 году стоит задача нарастить объемы производства молока на Кубани в 1,5 раза. О развитии отрасли речь уже шла на встрече главы региона с фермерами.

Климатконтроль помещений и даже автоматический душ для коров. По уровню технологического оснащения эта ферма — одна из самых лучших в России. Внимание к деталям здесь — основной принцип работы. Если корове станет жарко, сработают датчики температуры и включат систему охлаждения. А если вдруг результаты анализов животного не будут соответствовать норме, ей сразу же изменят рацион питания. При этом все условия содержания пытаются максимально приблизить к естественной среде.

«Здесь содержание на песке, это неорганическая подстилка. Раньше было принято держать коров на соломе, в которой очень много патогенных бактерий. Это, наверное, худшая из подстилок. А песок является нейтральным, благодаря этому мы получаем более высокое качество молока и меньше проблем с воспалением вымени у коров. Соответственно, животное меньше болеет и дает больше молока», — рассказал директор по животноводству группы компаний «Степь» Александр Черечеча.

Вениамин Кондратьев посмотрел стойла и доильный цех. Весь комплекс рассчитан на более чем 1,5 тыс. коров. И это только первая очередь. Инвестор планирует построить еще две современные фермы.

«Конечно, инвестиции в молочную отрасль должны быть, чтобы молочное стадо росло, чтобы семейные фермы создавались и тоже росли, чтобы была господдержка и тоже росла, потому что в животноводстве без господдержки никак. Подобные предприятия дают рабочие места с гарантированной зарплатой, налоги в бюджет, и самое главное — развитие территорий, развитие села. Власть должна не просто обеспечить рабочие места на селе, а выбор работы», — отметил Вениамин Кондратьев.

Комплекс пока запущен только в тестовом режиме. Как только предприятие выйдет на полную мощность, планируют достичь практически рекордных надоев. В год только от одной коровы будут получать около 12 тыс. л молока. Это в два раза выше, чем во многих европейских странах.

«Самое главное — что мы получаем больше молока, чем в Европе. И больше никаких доказательств не нужно. У нас сегодня есть современнейшие фермы, которые лучше, чем европейские», — сказал Вениамин Кондратьев.

Всего же за год в крае получили почти 1,5 млн т молока. О развитии отрасли глава региона говорил с фермерами и руководителями ведущих перерабатывающих предприятий края. За круглый стол участники совещания собрались сразу после экскурсии по новому комплексу.

Чтобы создавать такие современные фермы регион и дальше обещает сохранить господдержку. Помощь окажут и в реконструкции уже существующих предприятий, а для развития небольших животноводческих хозяйств в этом году выделят 196 млн рублей. Ведь именно на семейные фермы приходится почти половина всех надоев в крае.

«Если малые формы хозяйства дают 40% от надоев, давайте поддерживать семейные фермы, которые себя хорошо зарекомендовали», — заявил Вениамин Кондратьев.

В кратчайшие сроки в регионе планируют нарастить производство молока на 400 тыс. т, а уже к 2030 году получать больше 2 млн т. Это практически в 1,5 раза больше, чем сейчас. А значит, предстоит большая работа, чтобы кубанское молоко стало конкурентоспособным, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Ведь рынок сегодня завален фальсификатом, а разбавленный водой молочный порошок существенно дешевле.

«Это не конкуренция, а вакханалия, и президент поставил задачу с ней покончить. Иначе мы убьем собственных производителей молока, и ничего хорошего не выйдет. Жители края и всей страны должны пить нормальное, качественное молоко. И у нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Край сохраняет второе место по производству молока, мы лидируем и по переработке молочной продукции. Лидировать можно, но самое главное — гарантированный сбыт. Какой смысл в лидерстве, если продукция не продается? И дело не в том, что она не конкурентоспособна, а в том, что конкурировать с суррогатом невозможно. Это не конкуренция. И если мы говорим, что вторые, то давайте защитим наших производителей», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Госдуме этот вопрос обсуждается, и аграрный комитет все полностью поддерживают, в том числе и уголовное наказание за производство фальсификата. И я считаю, что должно быть больше инициативы, даже на местах, потому что только таким образом мы можем очистить рынок, и только тогда мы сможем продавать честную, хорошую продукцию», — отметила депутат Государственной Думы РФ Наталья Боева.

«Давайте действенные предложения составим и просто попросим поддержки. Иначе нет смысла больше открывать производства», — добавил Вениамин Кондратьев.

Бороться с фальсификатом будут и с помощью электронной сертификации молока. Это позволит отследить историю продукта чуть ли не от коровы до прилавка. Заработает эта система уже с 1 июля.

«Электронная сертификация дает возможность быстрого мониторинга продукта. В сертификате будут все качественные характеристики, не будет возможности подделать продукт. Сейчас система есть только в тестовом режиме. Принцип будет как в ЕГАИС», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Полностью обеспечить Кубань натуральными молочными продуктами сегодня — задача государственной важности. И чтобы ее выполнить, у региона есть все возможности. Ресурс отрасли в Краснодарском крае просто огромен. И подтверждение тому — новые крупные фермы и небольшие семейные хозяйства. Ведь именно благодаря развитию агропромышленного комплекса будут и дальше развиваться кубанские станицы и поселки.

«Село — это жизнь. Вековая жизнь нашей Кубани. Мы не можем ее обрушить или остановить. Мы все должны объединиться в одну большую агропромышленную семью на зависть другим регионам, которые, может быть, не настолько активные и сплоченные, как мы. Вы молодцы. Плечом к плечу можно преодолеть любые преграды», — подвел итог Вениамин Кондратьев.

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