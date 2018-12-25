Займы предприятиям на льготных условиях под 1-3% годовых предоставит Фонд развития промышленности Краснодарского края.

Проект «Приоритет» будет направлен на поддержку деревообрабатывающей и легкой промышленности. На ссуду предприятия смогут приобретать оборудование, расходные материалы и сырье для производства, также направлять деньги можно будет на общехозяйственные нужды.

«У Кубани есть все шансы стать лидером страны в легкой и деревообрабатывающей промышленности — потенциал и необходимые компетенции у нас имеются. Нужно поддержать предприятия приоритетных отраслей, помочь вырасти производствам. Для этих целей разрабатываются новые меры господдержки», — рассказал инициатор проекта вице-губернатор Василий Швец.

Также на базе ФРП откроются еще два новых направления. Программа «Одно окно» поможет любому промышленнику подобрать для своего предприятия необходимую меру поддержки на краевом и федеральном уровнях. Второй проект посвящен участию кубанских промышленных предприятий в отраслевых выставках. Фонд развития промышленности окажет помощь в организации стендов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник