На Кубани запустят пилотное проведение комплексных кадастровых работ

Это будет сделано в 2018 году. Об этом 20 декабря заявил заместитель руководителя региона Сергей Болдин на совещании по вопросу инвентаризации краевых земель.

В мероприятии также участвовали руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, представители муниципалитетов (в режиме видеоселектора).

Вице-губернатор отметил, что в октябре глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил органам местного самоуправления провести инвентаризацию земельных участков. Несмотря на сжатые сроки, выработали механизм и реализовали следующий план работы: на первом этапе собраны и систематизированы сведения о землях в разрезе сельских поселений с указанием размеров свободных площадей. На втором этапе департамент имущественных отношений передал каждому муниципалитету информацию о землях, не стоящих на государственном кадастровом учете.

«Итогом стало заполнение так называемых «белых пятен» — это либо уточнение границ существующих землепользований, либо выявление свободных территорий», — подчеркнул Сергей Болдин.

Александр Шеин сообщил, что лидерами проведенной инвентаризации стали Анапа и Армавир, Выселковский, Ейский, Кавказский, Новокубанский и Калининский районы. Однако не все муниципальные образования выполнили эту работу на 100%.

«Органам местного самоуправления отстающих муниципалитетов следует серьезно подойти к вопросу выполнения поручения губернатора. По результатам инвентаризации вы сможете понять, есть ли резерв для развития экономики, а если есть, то за счет каких земель и в каких отраслях. Также вы сможете пополнить бюджет за счет вовлечения в оборот свободных земель», — подчеркнул Сергей Болдин.

Инвентаризация позволит решить проблему обеспечения землями льготных категорий граждан, заметил вице-губернатор. В 2016-2017 годах инвалидам предоставили 372 участка общей площадью 475 тыс. кв. м. Сергей Болдин дал поручение главам муниципалитетов определить территории для предоставления земель льготным категориям, а также провести разъяснительную работу с людьми о том, как им встать на учет для улучшения своих жилищных условий.

Во время совещания отметили, что логическим продолжением инвентаризации земель является проведение комплексных кадастровых работ на всей территории края. В результате будут не только учитываться объекты недвижимости, но и уточняться их площадь, местоположение.

«Это приведет к снижению количества земельных споров, а за счет учета — к увеличению поступлений от земельных платежей в бюджет. В 2018 году планируем запустить пилотное проведение комплексных кадастровых работ в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе, а затем распространить полученный опыт на все муниципалитеты региона», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник