На Кубани запустят пилотный проект использования технологии блокчейн

Этим займется отделение Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), которое в ближайшее время будет создано в регионе.

Как рассказал представитель РАКИБ, пилотные проекты технологии блокчейн будут запущены в 15 регионах России: в республиках Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Карелия, Крым, Марий Эл, Краснодарском крае, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Тверской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

«Эти регионы станут ключевыми для подготовки лучших практик применения блокчейна в отраслях российской экономики», — отметил представитель РАКИБ.

По его словам, в разработке находятся проекты на блокчейн-платформах для госсектора и бизнеса, в частности применение в сфере ЖКХ, финансовых технологий, страховании, здравоохранении, логистики, строительстве и инфраструктурных проектах.

Блокчейн — это технология распределенных реестров. До недавнего времени она применялась в основном при создании криптовалют, сейчас многие страны, в том числе Россия, рассматривают возможность ее внедрения в госуправление и другие сферы, сообщает РБК.

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