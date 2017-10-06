На Кубани запустят программы по взаимодействию санаториев и поликлиник

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец 18 октября проведет в Кабардинке совещание по организации медицинской реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений.

Ожидается, что в заседании примут участие около 300 представителей региональных министерств и ведомств, муниципалитетов, медучреждений края, предприятий санаторно-курортной отрасли, территориального фонда ОМС.

Планируется разработка механизмов по взаимодействию поликлиник с местными санаториями, которые предлагают лечение по более чем 500 программам различной направленности.

В ближайшее время региональное минкурортов обеспечит медиков полиграфическим материалом с информацией о лечебных и оздоровительных программах, которые применяют санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением.

После совещания пройдет круглый стол, в котором примут участие представители Национальной курортной ассоциации и Ассоциации оздоровительного туризма России. Его проведет министр курортов региона Христофор Константиниди. На круглом столе обсудят комплекс действий по повышению эффективности системы информирования медработников, гостей и жителей края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 1 октября стартовала программа «Южная здравница», которая предполагает скидки до 50% на недельные пакетные туры по оздоровлению в санатории региона.

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