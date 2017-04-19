На Кубани заработает детская волонтерская организация «Эко Сочи»

В Сочи 21 апреля состоится открытие детской экологической волонтерской организации.

На праздничном мероприятии, посвященном Всемирному дню Земли, дадут старт организации, которая состоит из 22 детских экологических волонтерских отрядов. Она вольется в «Зеленое движение Кубани», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Все участники представят свои отряды и получат напутствие от представителей природоохранных организаций Сочи, руководства города. Лидеры отрядов получат наборы семян различных цветов и книгу — инструкцию для благоустройства территорий своих школ.

Дети из волонтерских отрядов будут проводить уборку территорий, участвовать в городских экологических акциях и распространять агитационную информацию экологического характера через раздачу полиграфии, работу в социальной среде.

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