На Кубани заработает мобильное приложение «Убитые дороги»

В Краснодарском крае в апреле заработает мобильное приложение под названием «Убитые дороги». С его помощью жители края смогут оперативно рассказывать о ямах и колдобинах.

Для того, чтобы оставить жалобу, необходимо будет выложить фото разбитой дороги в Интернете. О новой программе на встрече с журналистами рассказали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. Сейчас заявку на ремонт разбитых дорог можно оставить на специальном сайте.

«Вся эта информация стекается в Общероссийский народный фронт, в центральный штаб. Потом все эти рейтинги будут переданы не только в регионы, но и Минстрою, и нашему президенту РФ. Конечно, чем больше будет заявок от наших жителей, тем больше средств будет выделено именно на наш край», — рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб.

Сайт работает всего неделю, однако за это время информацию о плохих дорогах выложили больше 2,5 тыс. россиян. На Кубани в лидерах антирейтинга держатся улицы Краснодара: Новороссийская и Тургенева.

В мае в ОНФ выберут самых активных пользователей в крае. Все они получат ценные подарки, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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