На Кубани заработал «Стратегический портал Краснодарского края»

С помощью «Стратегического портала Краснодарского края» каждый житель Кубани может внести свои предложения в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

Портал включает в себя подробную информацию о социально-экономической диагностике края, основных направлениях конкуренции, инвестиционном потенциале, фото, видео и текстовые материалы по итогам стратегических сессий.

Присутствует раздел «Форум» — площадка для интерактивного обсуждения стратегии экспертами, бизнесменами, научным сообществом, молодежью и другими кубанцами с активной гражданской позицией.

Планируется, что портал и в дальнейшем будет актуализироваться и наполняться информацией по ходу написания стратегии. Как пояснил вице-губернатор региона Игорь Галась, основное назначение сайта — обеспечение максимальной открытости процесса разработки стратегии, информирование общественности об этапах работы, а также привлечение к обсуждению широких кругов заинтересованных участников.

«Мы открыты для конструктивных предложений и диалога с каждым, кто хочет внести свой вклад в работу над стратегией. Думаю, совместными усилиями нам удастся подготовить современный, жизнеспособный, реалистичный документ, который воплотит в себе лучший российский и зарубежный опыт стратегирования и будет в полной мере отражать потребности населения», — цитирует Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

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