На Кубани зарегистрировали первый промышленный кластер

Гулькевичский крахмальный завод, Южная соковая компания, Анапский хлебокомбинат и еще восемь предприятий будут работать по принципу кооперации.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, первый промышленный кластер поможет продвигать местную продукцию на экспортные рынки и позволит улучшить подготовку специалистов.

«Это именно то, о чем мы всегда говорим нашим аграриям, небольшим промышленным предприятиям — объединяйтесь, создавайте союзы, кооперации, и вам будет легче выходить на рынок, конкурировать и получать государственную поддержку», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что это особенно важно для импортозамещающих и экспортноориентированных проектов.

В промышленный кластер включены не только предприятия, но и учебные заведения. Это позволяет готовить специалистов в соответствии с конкретными потребностями работодателей.

По словам Кондратьева, в сфере сельского хозяйства такие кооперативы уже получили хорошее развитие. Этот принцип работы выгоден и переработчикам, и промпредприятиям. Включение в реестр промкластеров позволит участвовать в конкурсе на получение федеральных субсидий для создания новых совместных производств. Прорабатываются краевые меры поддержки для промышленных коопераций, сообщает ТАСС.

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