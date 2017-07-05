На Кубани зарегистрировали пик лептоспирозной инфекции

Она распространилась практически по всей территории региона.

Специалисты Роспотребнадзора выявили инфекцию в озерах и прудах. Сейчас купание запрещено во всех водоемах Крымского района. Высокие температуры и влажность — самые благоприятные условия для возбудителя болезни. Ее переносчик — домашний скот и дикие животные. Бактерий лептоспироза в это время много в местах водопоя скота, как правило, это закрытые водоемы и реки.

Инфекция в организме человека сначала проявляет себя как ОРВИ. Если ее не вылечить, произойдет поражение почек и печени, а в тяжелых случаях больного ожидает гепатит и менингит. Подхватить лептоспироз можно во время купания в загрязненной воде. Также в зоне риска люди, которые пренебрегают правилами гигиены, и специалисты сразу нескольких отраслей.

«Ограничен контингент, который подлежит вакцинации. Это люди, которые связаны с земляными работами, сотрудники очистных сооружений, лица, ухаживающие за животными», — пояснила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Елена Исаева.

Тот, кто не попадает в эту группу, также может обезопасить себя прививками. Однако их сделают платно. В этом году случаев заражения лептоспирозом пока не зарегистрировано. Прошлым летом на больничную койку с этим диагнозом доставили семь человек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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