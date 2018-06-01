На Кубани зарплата бюджетников за год увеличилась почти на 17%

01 июня в 18:42

Данные опубликовало региональное управление Федеральной службы государственной статистики.

По данным Краснодарстата, среднемесячная заработная плата работников в бюджетных организациях за январь-март составила 30 тыс. 283 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,8%.

У сотрудников организаций, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг, зарплата увеличилась на 34,4%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 33,1%.

Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях Кубани в первом квартале года составила 441,7 тыс. человек. Их доля от общей численности работников организаций без субъектов малого предпринимательства составила 44%.

Среди бюджетников больше всего работников организаций образования — 35,6%, а также здравоохранения и социальных услуг — 29,1%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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