На Кубани засеяли 50% предназначенных для озимых земель

Сев озимых культур завершится в крае 20 октября.

Получить высокий урожай пытаются аграрии на севере края. В этой зоне катастрофически не хватает осадков. Сейчас озимую пшеницу там сеют в абсолютно сухую почву. Семена сразу прикатывают, чтобы утрамбовать грунт. Кроме того, хозяйства вынуждены сеять плотнее. К примеру, предприятию «Комсомольские зори» приходится закапывать в землю для подстраховки 100 т элитных зерен, а это порядка 1 млн рублей.

«Если обычно надо сеять 5-5,5 млн семян, то сейчас мы сеем 6 млн. Потому что прогноз синоптиков неутешительный. До 15-20 октября дождей нам они не обещают. Часть семян за это время пропадет, поэтому мы повышаем именно количество», — сказал управляющий сельскохозяйственным предприятием Сергей Михайлов.

В зоне рискованного земледелия важно максимально соблюсти технологию при севе озимых культур. Поэтому почву готовят очень тщательно. Прежде чем завозить семенной материал, поле четырежды подвергается обработке. Крупные растительные остатки измельчают, землю рыхлят, сорняки выпалывают.

«Почва должна быть ровная. Если не убрать сорняки, не успеет пшеница взойти, сорняк заглушит», — пояснил механизатор Василий Орехов.

Первых всходов уже ожидают на 800 тыс. га. До 20 октября предстоит засеять еще столько же.

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