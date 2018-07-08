На Кубани застрелили бывшего игрока ФК «Ангушт» Тазира Кариева

Убийство произошло в Кропоткине 8 июля.

Видеозапись, на которой запечатлен момент нападения, опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, преступление произошло около ночного клуба «Денди». Отмечается, что после потасовки пожилой мужчина выстрелил в оппонента. Погибшим оказался бывший игрок ФК «Ангушт» из Ингушетии Тазир Кариев.

Также в соцсетях опубликовали ориентировку на 60-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении.

Официальных комментариев по данному инциденту нет.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник