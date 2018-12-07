На Кубани застройщиков ЖК «Территория счастья» будут судить за мошенничество на 2,5 млрд рублей

Прокуратура Краснодарского края в декабре направила в суд уголовное дело в отношении троих недобросовестных застройщиков.

По версии следствия, с марта 2013 года по июнь 2017 года трое учредителей и руководителей строительных организаций строили три ЖК: «Территория счастья», «На Домбайской», «Рада» — всего на 2 тыс. 377 квартир.

Строительство вели не за счет своих средств, а за деньги дольщиков. За все время они привлекли по договорам долевого участия более 2,5 млрд рублей, продали 1 тыс. 195 квартир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело после вручения фигурантам обвинительного заключения будет направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 200 млн рублей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник