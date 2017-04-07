На Кубани завели уголовное дело после нападения на журналистов

В Краснодарском крае в апреле в МВД возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» после нападения на журналистов «Радио Свобода» Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова.

«В производстве следственного отдела OMBД России по Кавказскому району находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж»», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подробности расследования дела не сообщаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на сайте «Радио Свобода» появилось сообщение, что в Кропоткине утром 28 марта у входа в гостиницу журналисты, приехавшие освещать протесты фермеров, подверглись нападению неизвестных в масках. Их избили, применили газовые баллончики, а также отобрали компьютер и съемочное оборудование. После этого нападавшие скрылись, а журналисты вызвали полицию.

Во время проверки правоохранители выяснили, что конфликт у журналистов с нападавшими произошел на бытовой почве. Всю технику полицейские обнаружили в гостиничном номере, где остановились журналисты.

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