На Кубани завершают вакцинацию взрослого населения против гриппа

Вакцинацию продолжат до 1 декабря.

План вакцинации взрослого населения выполнен на 99,8% — привили 1,7 млн человек. Прививку также сделали более 700 тыс. детей — 77% от запланированного.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что вакцина есть в наличии у всех, эту работу нужно завершить в кратчайшие сроки. Она напомнила, что в прошлые годы именно в тех школах, где была слабо проведена вакцинация, произошли эпидемии гриппа. Причем заболевание проходило с осложнениями, встречались случаи пневмонии.

При этом заместитель главы региона подчеркнула, что сейчас в некоторых школах отказы родителей от вакцинации при отсутствии медотводов достигают 30-60%. Чтобы избежать эпидемии гриппа, надо вакцинировать минимум 80% детей, но в некоторых учебных заведениях эта работа выполнена плохо. В других, где активно проводилась подготовительная работа с населением, вакцинация уже достигает 100%.

Больше всего отстают от выполнения плана Славянский, Выселковский, Темрюкский, Павловский районы и Геленджик.

Минькова поручила организовать информационную кампанию в крае, в рамках которой необходимо рассказать людям о важности проведения прививок.

На сегодняшний день заболеваемость гриппом в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне и почти в два раза ниже уровня прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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