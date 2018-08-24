На Кубани завершились антитеррористические учения ФСБ «Циклон-Вихрь — 2018»

Они проходили с 15 по 24 августа в Темрюкском районе под руководством начальника УФСБ России по Краснодарскому краю Игоря Колосова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В учениях приняли участие оперативники ФСБ, полиции, пограничники, следователи СК, спасатели МЧС, сотрудники транспортной полиции, Минобороны РФ, краевой администрации. Во время учений проверили эффективность системы ситуационного реагирования на террористические угрозы и отработали совместные действия органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также правоохранительных структур края в случае теракта на объектах транспорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время учений проверили антитеррористическую защищенность транспортного перехода «Кавказ — Крым» и подходов к нему на территории Краснодарского края. Силы и средства оперативного штаба края привели в готовность к контртеррористической операции по пресечению теракта на объектах автомобильного и водного транспорта. В результате группы условных террористов были нейтрализованы, а захваченные заложники освобождены.

Руководство оперативного штаба признало задачу учений достигнутой.

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