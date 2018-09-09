На Кубани завершилось голосование на избирательных участках

В Краснодарском крае 9 сентября прошел единый день голосования.

Общественные наблюдатели отмечают, что выборы в регионе прошли слаженно и открыто, в соответствии с законом, 523 избирательных участка в 30 муниципальных образованиях закрылись в 20:00, ведется подсчет голосов. Как сообщили в краевой избирательной комиссии, на 18:00 в целом по краю явка составила 46,62%.

По последним данным, жалоб и информации о нарушениях и происшествиях на участках в крайизбирком не поступало.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак сказал, что на его прямую линию жалобы и обращения по поводу нарушений не поступали.

«Явка в крае относительно неплохая даже по сравнению с российскими субъектами, где проходят региональные выборы», — отметил омбудсмен.

Такое же мнение озвучил председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев. Эксперты группы были в разных районах и по традиции отметили большую активность избирателей в сельских населенных пунктах, чем крупных городах.

Итоги голосования будут оглашены утром 10 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в единый день голосования 9 сентября в Краснодарском крае прошли 64 муниципальные избирательные кампании. С 8:00 в крае работали 523 избирательных участка, на которых находились 1 тыс. 599 наблюдателей.

Жители Кубани из 30 муниципальных образований края выбирают депутатов местных советов и глав поселений. На вакантные мандаты 45 глав и 188 депутатов претендует 639 кандидатов.

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