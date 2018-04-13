На Кубани завершился отопительный сезон

Об итогах по окончании отопительного сезона рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«На Кубани ранняя весна традиционно начинается с резкого перехода к высоким температурам. В этом году в Краснодаре в некоторых районах региона уже с 7 апреля установилась теплая погода, и необходимость в отоплении исчезла. Однако в некоторых северных районах дольше сохраняются низкие показатели температуры», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что в связи с этим решение об окончании отопительного сезона на территории всего региона было отложено до установления нормы во всех муниципалитетах.

По словам Кондратьева, для предприятий ТЭК и ЖКХ края работа не прекращается.

«Начинается заблаговременная подготовка к следующей зиме. Все службы продолжат активную профилактическую работу, чтобы сезон 2018/2019 года жители Кубани встретили в тепле. В целом по краю прошедшей зимой ни одно происшествие не попало под квалификацию аварии», — рассказал губернатор.

Он сообщил, что в 41 муниципалитете из 44 не было зафиксировано ни одного аварийного случая в системе теплоснабжения. Добиться этого удалось благодаря успешной реализации краевой программы по модернизации систем теплоснабжения, а также строительству новых объектов.

«В 2018 году в рамках региональной программы мы планируем построить десять новых котельных. Еще около 30 планируется модернизировать за счет средств инвесторов и предприятий», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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