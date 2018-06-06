На Кубани завершился первый этап турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора

Этот этап самый массовый, он проводится во всех городских и сельских поселениях Краснодарского края. В нем приняли участие около 170 тыс. школьников.

В Краснодаре соревнования прошли в парке Дружбы. Открывал их известный баскетболист Алексей Саврасенко, который с такими турнирами хорошо знаком.

«Я тоже принимал участие в этих турнирах. В 2006 году, когда выступал за ЦСКА и за сборную России, я привозил сюда свои кубки. И мне, конечно, хочется, чтобы у нас в крае как можно больше детей занималось моим любимым видом спорта», — сказал чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко.

Занимаются баскетболом не только мальчики, но и девочки. Они также выступают на соревнованиях, в отдельном зачете.

Следующий этап — районные и городские соревнования. Он начинается 7 июня и продлится до 12 июня. Далее лучшие команды сыграют в зональном раунде. Четвертая и заключительная часть всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора края — финальная. Решающие матчи примет Тимашевск в конце июня.

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