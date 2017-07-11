На Кубани завершился первый круг чемпионата края по футболу

В Краснодаре прошла игра между командами «ГНС-Спартак» и «Афипс-2».

Активнее встречу начали гости. Они больше атаковали и били по воротам, но первыми открыли счет хозяева. Со штрафного забил Антон Винников. Через пять минут спартаковцы удвоили преимущество. Авторство мяча — у Александра Олейника. Итог первого тайма — 2:0.

«Очень много эпизодических ошибок. Они приводят, к сожалению, к голам. Это очень серьезная школа для ребят, потому что они, по большому счету, вообще нигде никогда не играли. Это, можно сказать, первое их участие в таком чемпионате», — рассказал старший тренер ФК «Афипс-2» Александр Сторожук.

Во втором игровом отрезке молодежь «Афипса» сделала все, чтобы спасти игру. Но у «ГНС-Спартака» блестяще сыграл вратарь Максим Ушакевич. А вот его визави Владимир Отмахов грубо ошибся, что привело к третьему забитому голу. Антон Винников оформил дубль. Единственное, что смогли сделать гости — забить мяч престижа. С пенальти в самом конце встречи это сделал Давид Бидловский. Победа «Спартака» — 3:1.

«Эмоции положительные, так как мы сегодня победили. Считаю, что победили закономерно. Мы контролировали ход сегодняшнего матча», — сказал игрок «ГНС-Спартак» Евгений Наталич.

После этой победы «ГНС-Спартак» завершил первый круг краевого чемпионата на девятом месте. «Афипс-2» пока идет 11-м. Продолжится первенство уже в выходные 15-16 июля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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