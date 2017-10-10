На Кубани завершился второй этап Кубка губернатора по настольному теннису

Спортсмены соревновались во всех районах края.

В Краснодаре одним из мест проведения турнира стал 64-й лицей. Там собрались десять команд, которые стали лучшими в своих школах на первом этапе.

«Очень классно. Так много столов, так много людей. Ты узнаешь соперников — кто умеет играть, а кто не очень, и сам поднимаешь свой уровень игры», — поделилась участница соревнований Анжелика Повелица.

В Кубке губернатора соревнуются спортсмены двух возрастных категорий — 12-13 и 14-15 лет. В состав каждой команды входят два парня и две девушки. Все команды играли друг с другом по круговой системе. У краснодарцев сильнее оказался коллектив 71-й школы.

«Чтобы в школе дети были чем-то заняты, у нас на переменах стоят столы для тенниса, и ребятишки, все, кто захочет, ко мне подходят. У нас, когда большие перемены по 15 минут, все приходят играть. И поэтому, начиная с пятого класса, они умеют играть в настольный теннис. Отсюда и набирается команда», — рассказал тренер команды краснодарской школы № 71 Юрий Крючков.

На втором этапе прошли отбор лучшие представители городов и районов. Следующий этап — зональный.

«Второй этап у нас городского масштаба. Но так как у нас по городу сейчас отдельно не проводятся соревнования, то Краснодар вместе с зональными, территориальными командами будет уже участвовать в третьем этапе. А в четвертом этапе будет финал», — пояснила судья соревнований Наталья Скорченко.

Начнутся зональные соревнования 12 октября. А финальные битвы состоятся 1 и 2 ноября.

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