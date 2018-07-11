На Кубани завод сельхозтехники CLAAS расширит производство

Осенью 2018 года концерн запустит два модернизированных цеха. Проект реконструкции реализуется в рамках первого заключенного Минпромторгом России специнвестконтракта.

О новом этапе локализации производства рассказал генеральный директор завода Ральф Бендиш на встрече с заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым. Встреча состоялась на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Специнвестконтракт — эффективный инструмент, и экономические показатели компании CLAAS по итогам 2017 года этот факт подтверждают», — отметил Василий Осьмаков.

По словам руководителя краснодарского завода CLAAS, в сентябре уже начнутся пусконаладочные работы на дополнительных 2 тыс. 200 кв. м производственных площадей. Цех металлообработки получит новые станки, в том числе координатно-пробивной, также будет смонтирован сварочный робот последнего поколения. В цехе сборки установят дополнительное оборудование, которое позволит оптимизировать процесс подготовки к отправке деталей на экспорт.

«Компания CLAAS продолжает инвестировать в развитие производственных мощностей краснодарского завода. Работа ведется в соответствии с намеченными сроками», — подчеркнул руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Специальный инвестиционный контракт был подписан между Россией в лице Министерства промышленности и торговли РФ и ООО CLAAS в 2016 году. По условиям специнвестконтракта CLAAS принял на себя обязательства по дальнейшей локализации производства, а Российская Федерация будет осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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