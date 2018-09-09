На Кубани заводы выработали более 300 тыс. т сахара

Свеклу уже убрали с площади 70 тыс. га.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, уборка, заготовка и переработка сахарной свеклы идет хорошими темпами. На сегодняшний день свекла убрана с площади 70 тыс. га. Валовой сбор составляет почти 2,5 млн т.

С поля агрокультура поступает на переработку: 16 сахарных заводов края выработали более 312 тыс. т сахара и более 76 т сушеного жома.

Наибольший объем сахара вырабатывают ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», АО «Успенский сахарник», ОАО «Кристалл-2».

В министерстве отметили, что Кубань производит четверть всего российского сахара и возглавляет рейтинг крупнейших регионов-производителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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