На Кубани зенитчики отразили условный ракетный удар

На полигоне Ейский в Краснодарском крае прошли учения зенитных подразделений Южного военного округа.

В учениях приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники: зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Верба», самолеты штурмовой и истребительной авиации ЮВО.

В полевых условиях военные отрабатывали элементы взаимодействия боевых расчетов по захвату и сопровождению воздушных целей, после чего выполняли пуски ракет на поражение по ракетам-мишеням. Были разыграны несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату целей в условиях сложной помеховой обстановки, а также во время марша по пересеченной местности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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