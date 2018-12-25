В Краснодарском крае прошли учения среди военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа.

Радиотехнические подразделения отрабатывали задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Военнослужащие на радиолокационных станциях опознавали и классифицировали воздушные цели на высотах до 400 м.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» тренировались отражать воздушные налеты одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

В учениях принимали участие более 300 военнослужащих, были задействованы около 70 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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