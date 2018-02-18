На Кубани женщина из мести сожгла сено соседки

Инцидент произошел в Лабинском районе.

В полицию обратилась местная жительница и заявила, что у нее сгорела хозпостройка с сеном. Ущерб составил около 70 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейские выяснили, что был совершен поджог. В преступлении заподозрили 46-летнюю соседку потерпевшей. Женщину доставили в отделение, где она созналась в содеянном и пояснила, что сожгла сено из мести — накануне между соседками произошел конфликт.

Возбудили уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник