На Кубани женщина с шестидневным стажем вождения сбила ребенка

ДТП произошло в станице Владимирской 2 ноября в 17:50.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем ВАЗ-211440 превысила скорость и наехала на школьницу, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате восьмилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ДПС выяснили, что на момент ДТП стаж вождения женщины составлял всего шесть дней. На одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы.

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