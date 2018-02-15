На Кубани женщина закрыла разбойника в доме, чтобы заявить на него в полицию

Злоумышленник успел сбежать, но его поймали.

В полицию обратилась жительница станицы Казанской и рассказала, что на ее дом напали. Полицейские установили, что мужчина проник в дом и, угрожая хозяйке ножом, требовал деньги. Женщина оказала сопротивление нападавшему, заперла его в доме и смогла обратиться за помощью. Пока хозяйки не было дома, злоумышленник разорвал москитную сетку на окне и сбежал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность подозреваемого и его местонахождение установили. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летний местный житель. Его задержали на одной из улиц станицы и доставили в полицию. Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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