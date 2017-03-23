На Кубани женщину будут судить за мошенничество с землей на 135 млн рублей

В Краснодарском крае в марте передали в суд уголовное дело о мошенничестве с землей на Черноморском побережье.

По данным следствия, 32-летняя женщина арендовала земельные участки у лесничества на побережье. При этом она передавала другим людям права аренды на землю под видом прав собственности. Таким образом, мошенница ввела в заблуждение более 150 человек, которые приобретали участки под строительство коттеджей. Женщина присвоила более 135 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбудили уголовное дело, однако обвиняемая скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск. Сотрудники полиции Геленджика установили местонахождения мошенницы и при содействии столичных коллег задержали ее в Москве.

Подозреваемую поместили под домашний арест. Предварительное расследование завершено. Материалы дела с обвинительным заключением передали в суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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