На Кубани женщину будут судить за мошенничество с землей на 5 млн рублей

28 февраля в 13:20

В Новороссийске в феврале направили в суд уголовное дело о мошенничестве с участком земли в селе Мысхако.

По версии следствия, в 2011 году 48-летняя женщина направила заявление в Приморский суд, в котором указала, что в 1992 году ей выделили землю в селе Мысхако. По результатам рассмотрения заявления суд вынес решение, позволившее злоумышленнице зарегистрировать право собственности на участок площадью 1 тыс. 495 кв. м, рыночной стоимостью более 5,5 млн рублей. При этом фактически землю ей никогда не выделяли. Из-за действий женщины участок незаконно выбыл из муниципальной собственности Новороссийска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд.

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