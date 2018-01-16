На Кубани женщину травмировало винтом лодки, возбудили дело

Жительница Химок пострадала в Геленджике в июле 2017 года.

По версии следствия, 15 июля 2017 года мужчина на своей лодке «Квин Трекс» перевозил своих знакомых с пляжа села Криница в сторону Темной щели. На подходе к ней, в 50 метрах от берега, винтом подвесного мотора была травмирована 55-летняя женщина. Водитель судна вытащил пострадавшую из воды и доставил ее в больницу. Ей оказали помощь.

«Согласно заключению эксперта, полученные повреждения тела отдыхающей квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

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