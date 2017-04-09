На Кубани жители 11 сельских поселений выберут глав

В 11 сельских поселениях Краснодарского края 9 апреля проходят выборы глав. Избирательная кампания проводится в девяти муниципалитетах региона.

Всего в выборах принимают участие 47 кандидатов: 16 самовыдвиженцев, 11 кандидатов от партии «Единая Россия», 10 — от ЛДПР и 10 — от партии «Справедливая Россия».

«Особое внимание приковано к Анастасиевскому сельскому поселению Славянского района. Здесь впервые на Кубани применена новая технология, предполагающая применение так называемого QR-кода, которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» и ускорить этот процесс», — сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

Новая технология поможет исключить технические ошибки при отправке протоколов из участковой комиссии в территориальную, а также повысит уровень доверия жителей края к результатам выборов.

Участковые избирательные комиссии отмечают простоту в работе с программным обеспечением и то, что эта технология позволяет избежать ошибок при составлении протоколов об итогах голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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