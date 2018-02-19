На Кубани жителя Майкопа заподозрили в незаконной вырубке 27 деревьев

Ущерб от его действий составил почти 600 тыс. рублей.

Следствие установило, что 2 февраля 23-летний мужчина незаконно вырубил при помощи бензопилы 27 деревьев пород ясень обыкновенный, каркас, ильм и маклюра. При этом он не имел разрешительного договора купли-продажи лесных насаждений. Причиненный ОАО «РЖД» ущерб составил 598 тыс. 389 руб.

Белореченская транспортая прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вернуться на ленту

Источник