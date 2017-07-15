На Кубани зрители фестиваля уличного кино выбрали лучшую короткометражку

Наибольшее количество голосов набрал фильм «Каждый 88».

IV Международный фестиваль уличного кино прошел вечером 14 июля на 95 открытых площадках городов и районов Краснодарского края. В нем приняли участие более 10 тыс. человек.

Зрители получили возможность бесплатно увидеть пять короткометражных картин студентов и выпускников Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Это фильмы «По пути» Алены Олейник, «Шаги твои» Макса Кубринского, «Каждый 88» Дарьи Лебедевой, «Сквозь пальцы» Юрия Морозова и «Круговое движение» Максима Дашкина.

По окончании сеанса зрители выступили в роли членов жюри, проголосовав за три понравившиеся киноленты. Наибольшее количество голосов набрал «Каждый 88». С небольшим отрывом в число победителей вышел фильм «Шаги твои». Заключает тройку лидеров работа «Сквозь пальцы».

На Кубани фестиваль прошел впервые при поддержке регионального министерства культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», IV Международный фестиваль уличного кино пройдет 14 июля.

Вернуться на ленту

Источник