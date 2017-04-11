На кубанских ярмарках продали более 8 тыс. тонн фермерской продукции

На Кубани с начала года на ярмарках выходного дня реализовали более 8 тыс. 47 т фермерской продукции.

По сравнению с первым кварталом 2016 года этот показатель вырос на 5%. Сумма от реализации такого объема продукции составила 497,7 млн рублей, что превышает прошлогодний показатель на 11%. В первом квартале 2017 года в регионе провели 730 ярмарок выходного дня, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Ярмарки проходят еженедельно во всех муниципалитетах края. В них принимают участие около 3,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей региона — индивидуальные предприниматели, фермерские и личные подсобные хозяйства.

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