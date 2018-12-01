На кубанских трассах в снежные заторы попали более 650 машин, в пунктах обогрева разместили 166 человек

Автомобильные пробки образовались на дорогах в четырех муниципальных образованиях — Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и в Армавире.

По данным на 22:00 в Павловском районе на 18-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на участке станица Павловская — Тихорецк в районе станицы Новолеушковской в снежных заторах находится около 50 автомобилей. Для легкового транспорта организовано альтернативное движение через н. п. Большевик Тихорецкого района и далее в сторону Ростова-на-Дону. Организован подвоз топлива для застрявших автомашин (один автотопливозаправщик), а также развернут один стационарный пункт обогрева. В зоне происшествия продолжает работу оперативная группа Павловского района и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. К ликвидации последствий привлечено 54 человека и 26 единиц техники, в том числе десять единиц дорожной техники (в том числе два грейдера, один трактор и два «Урала»).

В Новокубанском районе и в Армавире на пяти участках федеральных и региональных дорог произошли снежные заносы: съезд в сторону Курганинска ФАД Р-217, на границе с Гулькевическим районом ФАД Р-217, в районе н. п. Новосельский, региональная дорога 03К-019, региональная дорога в районе н. п. Красная звезда, региональная дорога в сторону Лабинска. Здесь в заторах находятся около 400 автомобилей. Организован подвоз топлива для застрявших автомашин и горячего питания. Развернуто три стационарных пункта обогрева непосредственно на ФАД «Кавказ», готовы два подвижных пункта обогрева (автомобили «газель» и «Урал»). В пунктах обогрева находится 166 человек, в том числе 144 ребенка.

В Армавире развернуто два мобильных пункта обогрева на базе автобусов ПАЗ общей вместимостью 60 человек. На пунктах обогрева организовано дежурство сотрудников надзорной деятельности. В зоне происшествия продолжает работу оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. К ликвидации последствий привлекается 112 человек и 33 единиц техники. В зону ЧС направлены оперативная группа Главного управления и подразделения Краснодарского и Адыгейского филиалов ЮРПСО МЧС России в количестве 23 человека и 13 единиц техники, в том числе один снегоболотоход «Лось» и один снегоход.

В Гулькевичском районе скопилось около 200 машин. Развернуто три стационарных пункта обогрева, организовано дежурство сотрудников надзорной деятельности. Пострадавших в пунктах обогрева нет. К ликвидации последствий привлекается 107 человек и 70 единиц техники. Организован подвоз горячего питания, а также развернуто два стационарных пункта обогрева.

Всего в ликвидации последствий снежных заторов привлечено от РСЧС 438 человек и 204 единицы техники, от МЧС России 84 человека и 34 единицы техники. Для расчистки федеральных и региональных дорог привлечено 54 единиц снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах. Спасатели МЧС и «Кубань-СПАС» вечером 30 ноября работают на трассе Р-217 «Кавказ», где стихия полностью блокировала автомобильное движение.

На Кубани на участке трассы «Кавказ» и на подъезде к Майкопу из-за непогоды временно закрыли движение.

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