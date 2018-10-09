На «Кубанской ярмарке» фермеры продали более 530 тонн сельхозпродукции

Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Коробка, комментируя итоги сельскохозяйственного форума.

По словам заместителя главы региона, в ярмарке приняли участие более 800 фермеров со всех районов Кубани. Они реализовали более 530 т сельхозпродукции на сумму около 67,5 млн рублей. В том числе продано продукции растениеводства около 260 т, продовольственных товаров — 220 т, рыбы — 35 т, продукции садоводства, виноградарства, цветоводства и пчеловодства — более 50 т и около 7 тыс. саженцев, предметов народных промыслов — около 20 тыс. единиц.

«Ярмарка показала, насколько далеко вперед шагнули за последние восемь лет малые формы хозяйствования. Они адаптировались к рыночным условиям, к запросам потребителей и производят именно такой продукт, который востребован», — подчеркнул вице-губернатор.

Андрей Коробка добавил, что в 2019 году планируется увеличить площадь для размещения фермерской продукции до четырех павильонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сельскохозяйственный форум прошел в краевом центре с 4 по 7 октября. В день открытия ярмарки 4 октября здесь побывал губернатор Вениамин Кондратьев.

В рамках форума прошли круглые столы на тему продвижения кубанской продукции на российском рынке, роли женщины в АПК.

Ярмарку в Краснодаре посетили более 100 тыс. гостей

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник