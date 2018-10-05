На «Кубанской ярмарке» обсудили продвижение продукции местных аграриев

В рамках деловой программы состоялся круглый стол с представителями регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Согласно национальному проекту перед Кубанью стоит задача увеличить объем несырьевого экспорта почти в два раза к 2024 году. По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Сергея Михайлова, у региональных переработчиков в этом вопросе есть существенный резерв. Они готовы расширять как географию, так и объемы поставок.

Как отметил Михайлов, краевые перерабатывающие предприятия ежегодно выпускают более 3,5 тыс. наименований продукции — мясной, молочной, кондитерской, масложировой, консервной, сахарной. Основные отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности работают согласно международным требованиям, что позволяет продукции конкурировать на европейском рынке.

Михайлов добавил, что отдельные наименования продукции переработчики края успешно экспортируют уже на протяжении многих лет. Мороженое поставляется в государства СНГ, Китай, Германию, Монголию, сгущенные молочные консервы — в страны Прибалтики, СНГ, Румынию, Германию, Китай, Вьетнам, Израиль, Канаду и США, молочная, колбасная и кондитерская продукция отправляется в страны СНГ.

Для того чтобы помочь региональным производителям, создан государственный институт поддержки несырьевого экспорта — АО «Российский экспортный центр». Как рассказали на совещании его представители, центр оказывает правовую и консультационную поддержку в сферах логистики, таможенного администрирования, сертификации, патентования и возврата.

Также прошел круглый стол «Роль женщины в развитии АПК Краснодарского края», организатором которого стал департамент инвестиций. На нем выступили депутаты Госдумы РФ Наталья Боева и Светлана Бессараб.

Замруководителя департамента Анастасия Шишмарева отметила, что в рамках реализации первого этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы предусмотрено проведение мероприятий, направленных на вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность.

Фонд развития бизнеса Краснодарского края проводит обучающие мероприятия, в этом году реализовал проект «Мама-предприниматель». В 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи планируется проведение дискуссии «О роли женщин в развитии предпринимательства в Краснодарском крае».

«Кубанская ярмарка» проходит в выставочном комплексе «Экспоград Юг» с 4 по 7 октября. Мероприятие 4 октября посетил губернатор Вениамин Кондратьев.

В этом году ярмарка собрала более 800 сельхозтоваропроизводителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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