На «Кубанской ярмарке» пивовары Крымского района покажут свои товары

Посетить выставку намерены больше 800 фермеров. Среди них — пивовары из станицы Варениковской.

Они покажут свою продукцию и предложат каждому гостю убедиться лично: в их напитках нет никаких лишних примесей.

«Наше пиво — натуральное, мы не добавляем никаких компонентов, которые не должны там находиться. Здесь присутствует вода, солод, хмель и пивные дрожжи. Воду мы берем из артезианской скважины глубиной в 250 м», — сказала директор частной пивоварни Крымского района Юлия Педанова.

У качественного напитка небольшой срок годности — семь дней. Стенд варениковских пивоваров разместится в 11-ом кластере, рядом с конкурентами. Всего на выставке будет представлено 12 направлений сельского хозяйства. В этом году фермеры смогут не только продавать свою продукцию, но и узнать много нового.

«У нас будет проходить большая программа мероприятий, связанная с технологическим производством. Кооперация — приоритетное направление. Как создать кооператив, войти в него, получить преференции. Такую задачу поставил губернатор края, и она будет выполняться», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

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