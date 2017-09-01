На «Кубанской ярмарке» представят товары 11 хозяйственных направлений

Свои лучшие товары участники ярмарки представят в Краснодаре с 20 по 24 сентября. На выставке соберутся 1,2 тыс. предпринимателей со всего Южного федерального округа. Они намерены не только удивить покупателей, но и поразить конкурентов.

Больше 300 сортов винограда растут в хозяйстве Николая Литвиненко из Тимашевского района. Агроном выращивает виноград уже 15 лет. В его хозяйстве есть и старые виды, и новые гибриды. Например, шесть кустов получились естественным опылением. Николай Литвиненко это заметил, отсадил их и не прогадал: виноград оказался настолько вкусным и устойчивым к болезням, что стал одним из фаворитов фермера.

«Нравится мне сравнивать сорта, а потом люди приходят и говорят, что хотели какой-либо сорт. Я уже могу, по крайней мере, охарактеризовать эти все сорта и что-то посоветовать. Я никогда своего мнения никому не навязываю, просто я высказываю свою точку зрения, а уже ваше право, что взять», — рассказал участник «Кубанской ярмарки» Николай Литвиненко.

Чтобы виноградник приносил урожай все лето, главное, подобрать сорта так, чтобы они плодоносили по очереди.

Поделиться своими знаниями Николай Литвиненко планирует на «Кубанской ярмарке», куда привезет сотни саженцев. Он также готов рассказать о полезных свойствах винограда. Ими обладают даже косточек ягод. Из них делают масло. Такой целебный компонент использует Марина Дудик из Динского района для изготовления косметики. Химик по профессии, но домашняя мастерица по призванию. Уже пять лет она вручную изготавливает мыло, бальзамы и муссы у себя на кухне.

«Процесс мыловарения всегда похож на процесс приготовления пищи, потому что мы также взбиваем, разогреваем, выпекаем, выкладываем в формы. И потом моем много посуды», — рассказала Дудик.

В ход идут только натуральные масла, травы и красители. Основной элемент, конечно, щелочь. Без нее мыла не сварить. Тут нужно строго соблюдать соотношения: переборщить — и продукт будет сушить кожу, пожалеть — и он перестанет пениться.

«Я работаю всегда только в хорошем настроении, с хорошими мыслями, с хорошими эмоциями. Если я устала, если у меня плохое настроение, я стараюсь перенести, стараюсь предупредить своего покупателя, что задерживаюсь с отправкой», — пояснила женщина.

В ассортименте Марины Дудик уже больше 50 видов мыла. Для ярмарки готовит необычное взбитое с корицей. Мастерица уверена, что оно понравится всем гостям. Их в этом году ожидается больше 80 тыс.

«Многие горожане не знают, что у нас производится на селе. И вот наши аграрии готовы сегодня продемонстрировать это, показать на своих прилавках самую лучшую продукцию», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

В приоритете у организаторов «Кубанской ярмарки» — поддержать малый бизнес, чтобы в дальнейшем в крае появились крупные хозяйства. И тогда, возможно, через несколько лет Николай Литвиненко или Марина Дудик приедут на ярмарку уже как представители большого бизнеса.

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