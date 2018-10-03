На «Кубанской ярмарке» выделят отдельную зону для народных мастеров

Прилавки и стенды готовятся к открытию. Краевой агропромышленный форум стартует в Краснодаре 4 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

Фермеры, сельхозкооперации и передовики личных подсобных хозяйств покажут свои достижения в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Многие из них — постоянные участники «Кубанской ярмарки».

«Мы занялись переработкой, выращиванием редкой крупы — полбы. Это дикий вид пшеницы. Я участвую в каждой ярмарке, ни одной не пропустил. Люди узнают, ищут меня, приходят, чтобы купить эту полбу», — сказал фермер из Кущевского района Андрей Солод.

Гости ярмарки смогут выбрать продукцию, привезенную со всего региона: мед, вино, хлеб и молочные изделия.

Впервые в этом году для мастеров народного промысла подготовили отдельную зону, на ней будут представлены поделки из дерева и меди, вышивка, тряпичные куклы, глиняная посуда и не только.

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Кубанская ярмарка

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