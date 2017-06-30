На Кубке конфедераций за службу похвалили казачьи дружины

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда прокомментировал итоги несения казаками службы по охране правопорядка совместно с полицией во время Кубка конфедераций в Сочи.

«Казаки достойно выполнили поставленные перед ними задачи. Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил высокий уровень организации безопасности мероприятия в Краснодарском крае. Отдельно в этой связи он подчеркнул отличную службу казаков Кубанского казачьего войска. По словам заместителя председателя Правительства России, такой прекрасной организации охраны общественного порядка с привлечением казаков и сотрудников полиции нет ни в одном городе, принимающем Кубок конфедераций», — подчеркнул он.

Долуда отметил, что высокую оценку казачьи дружины получили от руководства Министерства внутренних дел страны. За помощь казаков в охране порядка на Кубке конфедераций атамана войска поблагодарил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковник полиции Александр Горовой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник