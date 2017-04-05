На Кубок конфедераций в РФ продали около 212 тыс. билетов

На Кубок конфедераций — 2017 по футболу, который пройдет в России, продали уже более 211,7 тыс. билетов.

В 13:00 5 апреля завершился этап продажи билетов «в порядке живой очереди» через Интернет. Наибольшее количество билетов приобрели россияне. Среди иностранных государств лидируют болельщики из Чили. Они купили более 7,1 тыс. билетов.

Заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций стартует 19 апреля. С этого дня в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве откроются билетные центры ФИФА. Билеты по-прежнему можно будет приобрести и через Интернет.

Билеты, приобретенные до 5 апреля, владельцам доставят курьерской службой, начиная с мая, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани 1 февраля одновременно началась торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017. Центр выдачи Fan ID в Сочи открылся в декабре 2016 года.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 1 февраля на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что матчи Кубка конфедераций по футболу посетят до 700 тыс. болельщиков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.

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