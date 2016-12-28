На курортах Красной Поляны в новогодние праздники проконтролируют цены

Мэр Сочи Анатолий Пахомов 28 декабря заявил, что за ценами на горнолыжных курортах Красной Поляны будет следить комиссия.

По его словам, цены на аренду торговых площадей на курортах должны быть разумными и не отпугивать сочинский бизнес.

Пахомов рассказал, что в прошлом году зимний сезон не показал хороших результатов в отрасли торговли. На курортах были высокие цены и очереди, в связи с этим отдыхающие граждане остались недовольны. Он пояснил, что взять в аренду торговую точку на курорте было сложно. По словам бизнесменов, стоимость за 1 кв. м превышает допустимые показатели. Вследствие этого цены на товары были увеличены в разы по сравнению со средними по Сочи.

Пахомов рекомендовал руководству курортов придерживаться линейки цен, установленных по всему Большому Сочи. Он посоветовал дать возможность бизнесменам выставлять как можно больше временных торговых палаток, отвечающих санитарным нормам.

«Должно быть выставлено достаточно временных предприятий торговли. Это необходимо для того, чтобы не было очередей во время курортного сезона, на новогодние и рождественские праздники. Нужно, чтобы на каждый вид товара были установлены рекомендованные цены», — сказал мэр.

Он добавил, что помимо дорогих фирменных блюд кафе должно иметь и набор доступных предложений, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник